Divampa incendio in palazzina a Vieste, 25 persone in salvo

Incendio ieri sera in una palazzina nel centro di Vieste nel Foggiano. Le fiamme sarebbero partite - stando alle prime informazioni - per un corto circuito in un locale a piano terra, propagandosi poi ad alcune abitazioni della palazzina seminando panico tra i residenti e alcune famiglie di turisti presenti. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, carabinieri, volontari della protezione civile ed un uomo che con l'ausilio di una pala meccanica ha fatto evacuare alcune famiglie attraverso finestre e balconi. Sono 25 le persone messe in salvo. Una donna ha riportato alcune ustioni mentre due carabinieri sono rimasti intossicati durante le operazioni di soccorso



