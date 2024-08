Anziano investe in retromarcia due donne ultraottantenni, ferite

Due anziane sono state investite da un pensionato di 81 anni mentre faceva retromarcia con la sua auto È accaduto ieri sera a San Marco La Catola nel Foggiano.

L'81enne mentre faceva retromarcia ha investito due anziane di 84 e 85 anni che stavano passeggiando in zona. Sul posto sono intervenuti carabinieri e sanitari del 118. La donna di 84 anni in condizioni più gravi è stata trasportata a Foggia in ospedale in elisoccorso, mentre l'altra anziana è stata ricoverata sempre al policlinico di Foggia in condizioni meno gravi. Indagini in corso per risalire all'esatta dinamica dell'accaduto.



