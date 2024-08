Torna a Monopoli PhEST, tema del festival il sogno

PhEST, il festival internazionale di fotografia e arte torna con un programma suggestivo incentrato sul tema del sogno, elemento centrale della sua nona edizione.

Quest'anno il direttore artistico Giovanni Troilo, con la curatela fotografica di Arianna Rinaldo, quella per l'arte contemporanea di Roberto Lacarbonara, e la direzione organizzativa di Cinzia Negherbon, insieme a tutta la squadra, portano a Monopoli 33 mostre e installazioni di artisti di fama internazionale. Dal 30 agosto al 3 novembre 2024, la città si trasformerà in un luogo d'arte e d'ispirazione. Mostra madrina di questa edizione è la retrospettiva dedicata a Man Ray, per celebrare il centenario del Manifesto del surrealismo, con l'omaggio a uno dei suoi principali esponenti, tra i massimi artefici dell'innovazione del linguaggio fotografico e un riferimento imprescindibile per gli artisti e i fotografi della contemporaneità. Non poteva mancare la consueta attenzione che PhEST dedica ai temi e alle problematicità del nostro tempo.

Nasce da qui il Focus Palestina con una memoria fotografica della Palestina tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, tratta dal libro Against Erasure che racconta la storia di una terra piena di persone con famiglie, speranze, sogni e un profondo legame con la propria casa, prima della creazione dello Stato di Israele nel 1948. A Palazzo Palmieri, ancora una volta quartier generale del festival, sarà allestita la Warka Tower 1.9. Per la fotografia nelle sue varie forme verranno proposte mostre di Nariman Darbandi, César Dezfuli, Bruce Eesly, Ismail Ferdous, Gauri Gill & Rajesh Vangad, Matthias Jung, Michalina Kacperak, Natalie Karpushenko, Polina Kostanda, Peter Menzel, Polina Osipova, Pamcoc, Serifa, Richard Sharum, Lisa Sorgini, Valentina Vannicola, Paolo Ventura, Guillem Vidal.

L'inaugurazione ufficiale è prevista per il 30 agosto (ore 19.30) in piazza Palmieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA