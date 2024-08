Il Papa nomina mons.Panzetta arcivescovo coadiutore di Lecce

Papa Francesco ha nominato arcivescovo coadiutore di Lecce mons. Angelo Raffaele Panzetta, trasferendolo dall'Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina.

Mons.Panzetta ha appena compiuto 58 anni, essendo nato a Pulsano (Taranto) il 26 agosto 1966. Essendone ora coadiutore, Panzetta subentrerà all'attuale arcivescovo mons. Michele Seccia, 73 anni, al momento in cui quest'ultimo lascerà la carica.

L'ufficialità della nomina da parte del Bollettino ufficiale della Santa Sede è stata resa nota in contemporanea nelle due diocesi di Lecce e Crotone - Santa Severina. A Lecce lo ha reso l'arcivescovo mons. Michele Seccia. Era stato lo stesso Seccia a chiedere al Papa un coadiutore per l'avanzare dell'età ( compirà 75 anni a giugno 2026) e per le fatiche della visita pastorale.

Panzetta avrà diritto di successione e, come annunciato, sarà lui pertanto il futuro vescovo di Lecce una volta che l'arcivescovo Seccia terminerà il suo mandato .



