Apulia film commission e Regione Puglia al festival di Venezia

Anche quest'anno il cinema made in Puglia sarà presente a Venezia con la proiezione in anteprima mondiale della mini serie Rai "Leopardi. Il poeta dell'infinito" di Sergio Rubini, sostenuta da Apulia Film Commission e Regione Puglia. Dopo la proiezione riservata alla stampa prevista per oggi la première della serie di Rai 1 firmata da Rubini si terrà domani giovedì 29 alle 15.

"Leopardi. Il Poeta dell'infinito" di Sergio Rubini, è una miniserie Rai che sarà proiettata in anteprima mondiale fuori concorso al Festival di Venezia. L'opera di Rubini, è il racconto della vita di Giacomo Leopardi e la mappa sterminata dei temi che ha attraversato con sguardo disincantato e forza utopica.

Scritta da Sergio Rubini, Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini, la serie vede protagonisti gli attori Leonardo Maltese (Giacomo Leopardi), Cristiano Caccamo, Giusy Buscemi, Valentina Cervi, Fausto Russo Alesi, Bruno Orlando, Serena Iansiti, Maria Vittoria Dallasta, Andrea Pennacchi, Roberta Lista, Alessandro Preziosi e Alessio Boni. Dopo la prima mondiale a Venezia, la serie sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 in due puntate i prossimi 16 e 17 dicembre 2024.

Prodotta da IBC Movie con Rai Fiction e Rai Com, con il sostegno dell'Apulia Film Fund di Regione Puglia e Apulia Film Commission, la serie è stata girata per più di 3 settimane anche in Puglia (e in altre regioni). In particolare in Puglia sono state ricostruite alcune sequenze ambientate a Napoli (Taranto vecchia e a Martina Franca), la residenza dell'amico di Leopardi Antonio Ranieri (Museo Civico Romanazzi Carducci di Putignano), ed è stata utilizzata la spiaggia di Vignanotica (Foggia) e la Tipografia Portoghese di Altamura (tipografia fiorentina e una tipografia milanese).

Il Festival di Venezia, oltre ad esser vetrina per l'audiovisivo, è sempre stato per Apulia Film Commission e Regione Puglia un appuntamento fondamentale per fare networking con enti e produttori internazionali e per presentare le opportunità e il "calendario" della stagione a venire. Domenica 1° settembre alle 16.30 all'interno dell'Italian Pavilion dell'Hotel Excelsior, Apulia Film Commission insieme all'ARET PugliaPromozione saranno protagoniste di un incontro rivolto alla platea industry del festival sul tema: "Puglia. Fondi, servizi e progetti per l'audiovisivo". Saranno presenti all'incontro: Gianfranco Lopane, Assessore Regione Puglia al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica e Annamaria Tosto, Presidente Apulia Film Commission. L'incontro sarà moderato da Antonio Parente, Direttore Apulia Film Commission. Saranno ospiti: Rai Com, Fondazione CON IL SUD ed European Producers Club.



