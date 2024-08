Università Bari assegna 2 borse di studio a studenti palestinesi

Data la grave crisi umanitaria di Gaza, l'Università di Bari Aldo Moro, su proposta del rettore, ha approvato l'assegnazione di borse di studio a favore di due studenti palestinesi "come segno tangibile di solidarietà verso una popolazione pesantemente colpita".

"Gli studenti di cittadinanza palestinese residenti nei territori occupati che usufruiranno delle borsa" - è detto in una nota dell'ateneo - risultano idonei nella graduatoria approvata nel luglio 2024, "nell'ambito delle iniziative volte a promuovere e sostenere il diritto allo studio di studenti internazionali provenienti dall'estero nel contesto dei processi di internazionalizzazione e di inclusione accademica dell'Ateneo barese". L'Università degli studi di Bari aveva già attribuito a fine luglio 25 borse di studio a favore di studenti internazionali per complessivi 250.000 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA