Calcio: Gotti, la qualità può mettere in difficoltà l'Inter

Smaltire subito la scoppola interna rimediata all'esordio contro l'Atalanta. Il Lecce di Luca Gotti vola a San Siro per la sfida all'Inter tricolore, in una gara che parrebbe dal risultato già scontato. Il tecnico giallorosso, difficoltà della sfida a parte, non vuole sentirsi già battuto in partenza: "Normale essere dispiaciuti per il risultato di lunedì sera - dichiara Gotti nella conferenza della vigilia -.

In questi giorni abbiamo lavorato sugli errori commessi e sulle qualità in nostro possesso, elementi questi che potrebbero mettere in difficoltà l'Inter".

Cercare riscatto si, mettendo in campo il giusto atteggiamento: "La sconfitta contro l'Atalanta, figlia degli errori commessi, non deve farci perdere di vista quanto di buono fatto sinora - ammette il tecnico -. La gara di domani sera contro l'Inter alla seconda di campionato è una sfida complicata, e sappiamo che l'atteggiamento a San Siro è diverso da altre partite. Però nel contempo devo riuscire ad usare tutto per cercare di migliorare la squadra: siamo ancora alla seconda giornata, ed il campionato è una maratona. Sarà necessario mettere dentro tutto, ed è appunto questo il senso della settimana trascorsa ed il senso delle qualità che proveremo a mettere in campo".

In chiave formazione, a chi paventava una rivoluzione soprattutto nel pacchetto arretrato, Gotti è abbastanza esplicito: "Se non succede qualcosa di strano, o inaspettato, o estremamente negativo - ammette Gotti -, contro l'Inter troverete la stessa linea difensiva che ha giocato contro il Mantova e contro l'Atalanta, con l'augurio di essere riusciti a fare un po' di tesoro degli errori commessi. L'esperienza non si fa in una o due partite, questa la facciamo la facciamo sulla nostra pelle anche con gli errori. Noi dobbiamo agevolare i ragazzi nell'accorciare la propria fase di esperienza, e dare loro sempre più certezze".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA