Scontro M5s in Consiglio Bari, in bilico posizione assessore

E' ancora in bilico la posizione dell'assessore comunale alla Legalità del Comune di Bari, Raffaele Diomede, dopo la spaccatura di ieri in Consiglio del M5s. Ieri sino a tarda sera ci sono state riunioni tra i due consiglieri comunali pentastellati, che contestano la nomina di Diomede in quota M5s da esterno, e i vertici baresi e regionali del partito. Non si è ancora arrivata ad una soluzione per evitare, come annunciato dai due consiglieri in Aula, che il M5s esca dalla maggioranza di centrosinistra guidata da Vito Leccese.

L'ipotesi che circola negli ambienti politici portano alle dimissioni dell'assessore, ma al momento non sono state decise.

Nella mattinata di oggi è prevista un'altra riunione in casa M5s per sciogliere il nodo e ricucire lo strappo.



