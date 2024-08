Sequestrate a Lecce tre piantagioni di marijuana

Tre piantagioni di marijuana sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri in alcuni terreni a ridosso della statale 7 ter che collega Lecce a Campi Salentina.

In totale 428 piante.

All'interno di un terreno recintato apparentemente abbandonato, sono state rinvenute le prime 120 piante di altezza variabile compresa tra i 70 centimetri e i 2 metri, tutte in buono stato vegetativo e con presenza di infiorescenza. I militari hanno poi esteso le operazioni ispettive anche al terreno adiacente, all'interno del quale hanno rinvenuto una seconda piantagione composta da ulteriori 138 piante, tutte con le stesse caratteristiche delle precedenti per dimensioni e fioritura.

Un terzo lotto, infine, è stato rinvenuto su un terreno retrostante il primo. In quest'ultima area sono state recuperate e sottoposte a sequestro altre 170 piante della stessa tipologia. A fine giugno, nella stessa zona, la Guardia di Finanza aveva sequestrato 4.500 piante (per un valore di oltre 2,8 milioni) a poca distanza dal campo Rom Panareo.



