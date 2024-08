Selfie al resort che ospita la premier, 'Voglio vedere Giorgia'

"Io voglio vedere Giorgia. Vi prego.

Mi è simpatica". Ha cercato, così, di convincere il presidio di sicurezza all'esterno di masseria Beneficio che ospita la premier da quasi 10 giorni, Giuseppe, un pensionato di Ceglie Messapica che pochi minuti fa si è avvicinato davanti all'ingresso del resort. "Io questa masseria la conosco da bambino" ha raccontato alle forze dell'ordine il residente della zona nei pochi secondi di conversazione "ed ora sono felice del fatto che possa ospitare Giorgia Meloni". Alla fine Giuseppe si è adeguato, in un clima di convivialità, ai protocolli di sicurezza e ha deciso di 'accontentarsi' di un selfie davanti all'ingresso di masseria Beneficio.

"Speriamo di poterla vedere in giro o per la manifestazione 'La Piazza'. Vorrei - ha concluso il pensionato - stringere la mano alla premier. Solo questo".



