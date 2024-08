Terminato incontro Meloni-Salvini, vicepremier lascia masseria

È durato poco più di due ore il vertice politico a Masseria Beneficio tra la premier Giorgia Meloni e Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti. Il leader della Lega ha lasciato il resort attorno alle 18.15. All'interno della struttura, nelle campagne del Brindisino, anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana, in vacanza in Puglia in questi giorni.

Meloni e Salvini hanno avuto un colloquio telefonico con l'altro vicepremier premier Antonio Tajani. Per Fontana, invece, colloquio informale e relax a bordo piscina. A Masseria Beneficio ci sono da giorni anche la sorella della premier Arianna con il marito e ministro Francesco Lollobrigida, il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato. A Ceglie Messapica con il gruppo della premier anche Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute.



