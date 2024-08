Funerali 13enne morto in motorino,amici con la maglia di Emanuel

Alla presenza di migliaia di persone sono stati celebrati oggi a San Nicandro Garganico i funerali di Emanuel di Lella, il 13enne morto in un incidente stradale il 13 agosto nel centro del paese in provincia di Foggia. Il motorino che Emanuel guidava, pur non avendo ancora 14 anni e quindi il patentino, si è scontrato con un'auto. Per lui non c'è stato nulla da fare.

I funerali si sono tenuti nella stessa chiesa madre in cui Emanuel, giovane con la passione del calcio, era impegnato attivamente come chierichetto.

C'era tutta la comunità a dargli l'ultimo saluto accompagnato dal lancio di palloncini bianchi. Il sindaco Matteo Vocale ha proclamato per oggi il lutto cittadino con la chiusura delle attività dalle 10 alle 12.

"Sono funerali sentiti da tutta la comunità - ha detto il sindaco - il lutto cittadino è stato rispettato da tutti. Ci siamo stretti attorno ai familiari in questo momento di grande dolore per l'intera comunità, nella quale resterà indelebile il segno di questa tragedia".

La messa è stata officiata dal monsignor Giuseppe Mengoli, vescovo della diocesi di San Severo, con la partecipazione di numerosi parroci. Gli amici della scuola calcio, guidata dal padre di Emanuel e in cui giocava lo stesso 13enne, hanno partecipato ai funerali indossando la maglia con il nome del ragazzino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA