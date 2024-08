Travolto su monopattino, fermato presunto autore

È stato sottoposto a fermo per omissione di soccorso e lesioni gravi il conducente dell'auto che questa mattina avrebbe investito un uomo di 43 anni che ora versa in gravi condizioni al Policlinico di Bari. Si tratta di un 80enne della provincia di Bari che gli agenti della polizia locale hanno bloccato mentre percorreva via Napoli.

L'incidente stradale è avvenuto sulla provinciale 91, a ridosso di via Pantaleo a Santo Spirito, a nord della città. Ad allertare gli agenti è stato un parente del 43enne che ha dato il via ai rilievi e alle ricerche di chi, dopo l'incidente è fuggito. Ad aiutare le indagini, sono state le immagini registrate dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona oltre ai pezzi dell'auto repertati sul luogo dell'investimento dai vigili urbani.

Bloccato mentre percorreva via Napoli, gli agenti hanno riscontrato sull'auto dell'anziano segni, sulla carrozzeria e sul parabrezza anteriore, considerati compatibili con l'incidente. Sono stati sequestrati i mezzi coinvolti.



