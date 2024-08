Ucciso da auto pirata nel Brindisino, arrestato un 26enne

E' stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato - per guida sotto effetto di droghe - e omissione di soccorso il 26enne di Fasano che avrebbe travolto con l'auto e ucciso il 25enne Andrea Catamerò, la scorsa notte all'esterno di un lido di Ostuni, in provincia di Brindisi.

Il 26enne, che non si è fermato a prestare soccorso, è stato individuato dagli agenti del commissariato di Ostuni a poche ore dal fatto e condotto in commissariato dove è stato ascoltato a lungo. Dagli accertamenti clinici eseguiti è emerso che l'arrestato guidava dopo aver assunto cocaina e cannabinoidi. Il 26enne è stato portato nel carcere di Brindisi.



