Tajani, Salvini e presidente Confindustria ospiti a 'La Piazza'

Ci saranno i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, ed il presidente di Confindustria Emanuele Orsini tra gli ospiti della kermesse politica 'la Piazza' che si terrà a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, dal 29 al 31 agosto. La manifestazione, presentata oggi in conferenza stampa ed organizzata dal direttore di Affariitaliani.it, Angelo Perrino, è giunta alla settima edizione. 'E mò? Che succede? Dalla Puglia al Sud, dall'Italia all'Europa (e oltre). Sogni e progetti di una notte di fine estate' è il titolo che accompagnerà i dibattiti della kermesse politica nei tre giorni, dove sono attesi tra gli altri, il ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione ed il Pnrr, Raffaele Fitto ed il presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Anm), Giuseppe Santalucia.

"Abbiamo invitato anche la premier Giorgia Meloni - ha evidenziato Perrino - e aspettiamo la sua risposta. Il fatto che venga in vacanza a Ceglie Messapica ci conforta. Spero che quest'anno vorrà venire, perché noi in sostanza l'abbiamo 'battezzata' premier due anni fa. Ci auguriamo che Giorgia possa venire qui a fare un bilancio dei suoi due anni".



