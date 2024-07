Generale Minicucci visita caserme dell'Arma nel Foggiano

Tappa in provincia di Foggia del comandante interregionale carabinieri Ogaden, generale di corpo d'armata Marco Minicucci. Dopo una visita alla Compagnia di Lucera, il comandante ha incontrato a Foggia il comandante provinciale, colonnello Michele Miulli, e una rappresentanza dei reparti dell'Arma territoriale presenti in provincia. Il generale Minicucci ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto nell'azione di contrasto alla criminalità, "non mancando di sottolineare - è detto in una nota - l'importanza per ogni carabiniere di operare con dedizione e passione non solo in caso di partecipazione ad operazioni di polizia giudiziaria di rilievo, anche nelle normali attività prestate quotidianamente in favore della collettività".

Il generale ha incontrato anche il prefetto, il presidente del tribunale e il Procuratore della repubblica. A Manfredonia Minicucci ha ricevuto i familiari del maresciallo Francesco Pastore, tragicamente scomparso, mentre era in servizio insieme al carabiniere Francesco Ferraro, a seguito di un incidente avvenuto a Campagna (nel Salernitano) lo scorso mese di aprile.

La visita del comandante interregionale - fanno sapere dal comando provinciale - rappresenta "un gesto di attenzione nei confronti di un territorio particolarmente sensibile sotto il profilo della delittuosità, a cui l'arma ha recentemente destinato più di 100 Carabinieri, che potranno contribuire alla tutela della legalità e rinforzare i presidi in provincia di Foggia attualmente impegnati al servizio della collettività".





