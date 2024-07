Elite, serie cult parla italiano con Mario Ermito

"Di giorno è un imprenditore di classe rispettato, di notte si trasforma, ha una doppia vita, che paragono a una sorta di vampiro, insieme a sua moglie che ha conosciuto durante un interscambio culturale - ha finanziato un club e ha convinto alcuni alunni della prestigiosa scuola a prostituirsi perchè è un manipolatore con grande charme".

L'ottava stagione di una delle serie televisive spagnole più guardate al mondo su Netflix, uscita il 26 luglio sulla piattaforma streaming Elite e già al secondo posto tra quelle non in lingua inglese, la serie porta con sé un tocco di Puglia.

A vestire i panni di Pier, nuovo personaggio della scuola Las Encinas di Madrid, è l'attore brindisino Mario Ermito, che dalla Spagna come dice lui in una conversazione con l'ANSA è stato adottato. ''Ho lavorato tanto in Italia ma qui mi adorano, da quando sono stato scelto in 'Un cuento perfecto'. Uno dei maggiori successi in spagna. "Il settimanale hola mi ha dedicato un servizio dettagliato su di me". Ma perchè la Spagna, e non l'Italia? "In verità - risponde Ermito - ho iniziato a 20 anni prima come modello, poi a frequentare i set, con ruoli minori in fiction con Garko, come l'Onore e il rispetto, ma non solo ho partecipato anche Don Matteo, a L'Allieva con Mastronardi e Guanciale, gli ultimi lavori in Italia nel film Rai 'La stoccata Vincente' e la serie Rai "Fiori sopra l'inferno" accanto a Elena Sofia Ricci con un ruolo da antagonista".

L'attore brindisino, ha in verità partecipato anche al Gfvip: "verissimo era il 2020 - precisa l'anno del covid le produzioni erano ferme ho deciso di partecipare al grande Fratello, se in Spagna mi conoscevano, in Italia non ero un nome anche se avevo lavorato tanto". Ma in questi giorni sono in tanti a scrivermi sui social: "Sono l'unico attore italiano nel cast di Élite e con un ruolo di spessore". Ma non è tutto. "Il prossimo novembre sarò al cinema nei panni di Eric Zimmerman, protagonista di Pídeme lo que quieras, primo capitolo della trilogia thriller-erotica tratta dai romanzi di Megan Maxwel. Ermito ha anche un' altra passione la Musica, nel 2018 ha partecipato a Tale e quale show: "ho imparato più cose in quella magnifica avventura che in un workshop di recitazione". Le piacerebbe lavorare di più in Italia: "ovviamente, io sono pugliese di Bridisi adoro Roma. Comunque ho un progetto anche italo-spagnolo in lavorazione".



