Decaro firma per il referendum contro autonomia differenziata

Antonio Decaro ha firmato questa mattina per il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata. L'eurodeputato ha firmato al banchetto promosso dal Comitato pugliese costituitosi contro la proposta di legge, allestito nei pressi del colonnato del Teatro Piccinni a Bari.

"Oggi ho firmato per l'Italia unita, libera e giusta - ha dichiarato Decaro -. L'ho fatto qui davanti al teatro Piccinni, nella città di Bari, dove già una volta l'Italia si è unita per la libertà". Il riferimento è al fatto che il teatro ospitò, pochi mesi dopo la caduta del fascismo e l'armistizio, il primo Congresso dei Comitati di Liberazione nazionale che pose le basi per la Costituente e l'Italia repubblicana.

"I numeri di questi giorni sono straordinari - aggiunge - e il Paese sta rispondendo in maniera compatta, da nord a sud contro la riforma sull'Autonomia differenziata. Spero qualcuno ascolti le nostre voci. Noi, in ogni caso, andremo avanti su questa strada e non ci fermeremo fino a quando questa legge non sarà messa da parte".



