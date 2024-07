Intesa tra questura Bat e UniFg, prima in Puglia

Un protocollo basato su due parole: fiducia e riservatezza. Un'intesa tra due istituzioni che hanno lo stesso obiettivo: tutelare la sicurezza dei cittadini. La questura di Barletta - Andria - Trani e l'Università di Foggia hanno deciso di collaborare per dare vita a una convenzione della durata di cinque che in Puglia è unica: perché gli uffici della questura ospiteranno, per 150 ore complessive, gli studenti che frequentano Giurisprudenza, Scienze investigative e Scienze giuridiche della sicurezza nell'ateneo foggiano.

"Saranno scelti i migliori, quelli in cui spicca di più il senso dello Stato", ha spiegato la preside di Giurisprudenza dell'ateneo foggiano, Donatella Curtotti convinta che sia necessario "educare i futuri giuristi al senso di appartenenza alle Istituzioni". La collaborazione partirà nel prossimo settembre e "per noi ha una duplice valenza", ha aggiunto il questore Alfredo Fabbrocini. "Da un lato, arrivano menti giovani, fresche che potranno aiutarci per un approccio diciamo laterale a un problema - ha specificato - dall'altro, gli studenti capiranno dall'interno come funziona una questura.

Potranno essere inseriti negli uffici dell'anticrimine, della scientifica e perché no, nei reparti investigativi come Mobile e Digos". Nel corso della collaborazione potranno essere redatte tesi di laurea e sviluppate attività di ricerca come quella portata avanti dall'ateneo foggiano con la direzione anticrimine della polizia di Stato che sarà presentata il prossimo febbraio a Baltimora. "I criminali inventano ormai nuove forme di comunicazione e automaticamente gli organi di indagine devono trovare nuove forme per poter intercettarle. È una grandissima sfida del futuro e devo dire che come l'Università di Foggia e come gruppo di ricercatori, l'abbiamo capita ormai anni fa - ha continuato Curtotti - ecco perché i nuovi corsi di laurea e questa intesa di lavoro con la polizia di Stato sono fondamentali". "È una intesa innovativa perché finora i nostri studenti hanno studiando tra i banchi, ora invece potranno respirare l'aria di una questura, vedere come lavorano i poliziotti e capire cosa vogliono fare per il futuro", ha concluso il rettore dell'università di Foggia, Lorenzo Lomuzio.





