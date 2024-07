In fiamme abitazione a Barletta, in salvo tre persone

Un incendio è divampato la scorsa notte in un immobile a pianterreno in via Venezia, a Barletta.

In salvo i tre cittadini di nazionalità straniera che erano all'interno. Due di loro sono riusciti a raggiungere l'esterno, un altro si è rifugiato nel pozzo luce e sono stati i vigili del fuoco a tirarlo fuori. Nessuno dei tre ha riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando i rilievi per comprendere cosa sia accaduto. Nessuna ipotesi è esclusa: da un cattivo uso di una bombola del gas che potrebbe essere esplosa alla natura accidentale. Le cause sono in via di accertamento. I vigili del fuoco, dopo aver domato l'incendio, hanno messo in sicurezza la zona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA