Si perde in mare durante gara di nuoto, salvato nel Salento

Si perde in mare durante una gara di nuoto. Lo salva la Capitaneria di Porto recuperandolo a due miglia dal traguardo. E' la disavventura, per fortuna a lieto fine, capitata a un nuotatore dilettante salentino di 51 anni originario di Santa Cesarea Terme. L'uomo era impegnato in una gara di nuoto di fondo in acque libere organizzata da un'associazione sportiva. Un percorso di oltre 4mila metri con partenza dalla marina di Andrano e arrivo nel porto antico di Castro. Bracciata dopo bracciata l'uomo deve aver perso l'orientamento e la rotta di gara. Della sua assenza si sono accorti gli organizzatori che hanno subito lancianto l'allarme alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto. Le ricerche si sono concluse con il ritrovamento del nuotatore disperso: è in buone condizioni nonostante abbia nuotato il doppio del percorso rispetto agli altri partecipanti.





