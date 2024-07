Bilancio camera di commercio Bari, altri 4 milioni per imprese

Oltre 4 milioni di euro a sostegno delle imprese sono stati stanziati dalla Camera di Commercio di Bari con l'approvazione dell'aggiornamento del bilancio di previsione 2024. In particolare, come viene spiegato in una nota, 1 milione e 150mila euro saranno destinati a sostenere gli operatori economici nei processi di internazionalizzazione, anche nelle attività di incoming; 620mila euro per la formazione e il lavoro; 500mila euro per il turismo; 1 milione e 450mila euro per la doppia transizione, digitale ed ecologica; 350mila per il sostegno alle promozioni turistiche locali.

"Un impegno notevole da parte della Camera di Commercio di Bari - evidenzia la presidente dell'ente, Luciana Di Bisceglie - che ha inteso restituire al territorio e dunque alle sue imprese quante più risorse possibili, conservando l'equilibrio necessario ad assicurare una gestione pluriennale". Si tratta di fondi destinati a progettualità che "riteniamo fondamentali per lo sviluppo economico, in materia di internazionalizzazione, perché è importante che le imprese sviluppino le proprie attività a livello sempre più globale, ma anche attirando investitori e compratori sul nostro territorio; di innovazione digitale in chiave sostenibile, che rappresenta una grande opportunità per le imprese".

"Con i nostri progetti intendiamo - conclude Luciana Di Bisceglie - fare sintesi tra le esigenze delle imprese e le esigenze del mondo dei giovani al fine di metterli nelle condizioni di non abbandonare la propria terra per cercare sbocchi lavorativi altrove".



