Turista scivola in grotte Castellana, salvato da pompieri e 118

Un turista di origini siciliane e residente a Roma è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e dai vigili del fuoco dopo essere scivolato mentre stava visitando le Grotte di Castellana, nel Barese.

L'episodio è avvenuto intorno alle undici del mattino di oggi.

L'uomo, secondo quanto si apprende, aveva quasi terminato il percorso di visita quando avrebbe perso l'equilibrio scivolando.

I primi a prestare soccorso sono stati gli operatori delle Grotte che hanno allertato 118 e pompieri. Al suo arrivo, il personale sanitario ha immobilizzato una gamba dell'uomo e con l'aiuto dei vigili del fuoco del distaccamento di Putignano (Bari) è riuscito a portarlo fuori dalle grotte. Il turista è stato trasportato in ospedale per controlli ma le sue condizioni non destano preoccupazione.



