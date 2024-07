Sindaco Bari definisce agenda lavoro con presidenti Municipi

Definire una agenda di lavoro.

Stabilire le priorità su cui intervenire e rafforzare il legame con i territori. Sono stati gli obiettivi dell'incontro, che si è svolto in Comune a Bari questa mattina, tra il sindaco Vito Leccese e le presidenti dei cinque Municipi della città ovvero Annamaria Ferretti (Municipio 1), Alessandra Lopez (Municipio 2), Luisa Verdoscia (Municipio 3), Maria Chiara Addabbo (Municipio 4) e Maristella Morisco (Municipio 5) che hanno condiviso la volontà di redigere un documento da presentare al Consiglio comunale con le proposte di riforma del regolamento sul decentramento.

L'azione amministrativa, è emerso dalla riunione, dovrà prestare attenzione all'urbanistica e alle politiche di genere.

Il sindaco ha inoltre chiesto alle presidenti di avviare un'intensa attività di ascolto e coinvolgimento degli stakeholder presenti sui diversi territori, come associazioni, comitati, parrocchie, agenzie formative, per favorire lo scambio di informazioni e suggerimenti utili ad avviare l'azione di governo. "Nei prossimi cinque anni vorremmo riconoscere ai Municipi dignità politica e amministrativa attraverso una riforma dell'attuale regolamento sul decentramento che consenta ai diversi territori di ottenere risposte efficaci sulle maggiori criticità rilevate", ha detto Leccese evidenziando che "la fase di ascolto e attivazione delle diverse sensibilità presenti nei quartieri sarà il cuore dell'impegno che attende le presidenti e i nuovi consiglieri municipali, cui auguro buon lavoro".



