Benessere psicofisico studenti, finanziato progetto Uniba

Sostenere il benessere psicofisico degli studenti è uno degli obiettivi del progetto presentato dall'Università di Bari e finanziato per oltre 2,7milioni di euro. L'Ateneo, come viene evidenziato in una nota, è il soggetto capofila del progetto 'Moebius' (Movimento, Equilibrio, Benessere in una Università Sostenibile) ammesso al finanziamento e che si è posizionato al primo posto tra le iniziative presentate per Pro-Ben. Partner del progetto sono: Accademia delle Belle Arti di Lecce, Conservatorio di Musica 'Carlo Gesualdo da Venosa', Conservatorio di Musica 'E.R. Duni', Politecnico di Bari, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Cagliari, Università del Salento, Università Lum 'Giuseppe Degennaro', Università per Stranieri di Perugia. La durata prevista del progetto è di 12 mesi. Con parte delle risorse ottenute, 250mila euro, si realizzeranno, "azioni di valorizzazione delle proposte sportive e delle attività fisiche promosse nei Cus delle università ed enti partner, nonché per lo sviluppo di un modello di choice architecture che adotti criteri, strategie, metodi che predispongono l'ambiente fisico e sociale in cui studentesse/studenti compiono le proprie scelte, per mitigare l'effetto negativo di alcuni comportamenti insalubri".

La responsabilità scientifica per la progettazione, la realizzazione e la gestione del progetto è affidata alla docente Antonietta Curci, responsabile della Linea di azione relativa ai servizi agli studenti, al diritto allo studio e al Counseling Psicologico di UniBa.



