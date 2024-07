Musica, a Bari 'Sotto il cielo delle periferie'

Si aprirà domani a Bari la terza edizione dell'evento 'Sotto il cielo delle periferie' 2024.

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto 'Le due Bari 2024' promosso dall'assessorato alla Culture del capoluogo pugliese e dal ministero della Cultura. Una proposta articolata in sei giorni, tra luglio e agosto, che comprende 10 concerti (tra elettronica, rock e canzone d'autore) e due spettacoli teatrali a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Quattro, invece, sono le location interessate: Chiostro del Redentore (quartiere Libertà), il Parco Princigalli (Bari-Mungivacca), Ipercoop Mongolfiera (Bari-Japigia) e Piazza della Torre (Bari- Torre a Mare). Tra i protagonisti Marina Rei, Paolo Benvegnù, Nicola Pignataro e Gianni Ciardo.

Due attori come Nicola Pignataro (domani, domenica 21 al Chiostro del Redentore) e Gianni Ciardo (martedì 6 agosto in Piazza della Torre a Torre a Mare) storici simboli della baresità, si legge in una nota, "regaleranno a un pubblico di ogni età nelle serate afose di questa calda estate, ore di spensierato divertimento dove non mancherà la sagace e tagliente ironia di cui questi due guitti da definire a tutti gli effetti attori di notevole valore". Centrale è la "full-immersion nella musica italiana di qualità". Il trittico musicale, in programma venerdì 2 (con Marina Rei alle 21 ), sabato 3 e domenica 4 agosto alle 21 all'Arena della pace di Bari-Japigia, mette sul palco sette concerti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA