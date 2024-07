Incidente stradale sulla statale a Bari, muore 62enne

Un uomo di 62 anni è morto nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 16, all'altezza di Bari Palese, in direzione nord.

Secondo quanto si apprende, la vittima avrebbe perso il controllo dell'auto che stava guidando finendo contro il guardrail. L'impatto è stato fortissimo e il 62enne è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti personale del 118 e agenti della polizia stradale che dovranno accettare la dinamica dell'incidente che non ha coinvolto altri mezzi. Il tratto stradale è stato momentaneamente chiuso e la polizia locale di Bari suggerisce percorsi alternativi.



