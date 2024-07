Nessun dorma, a Trani la musica illumina l'alba

Un concerto che promette di stupire e far sognare. Musiche che assicurano emozioni legate non solo alla bellezza degli spartiti ma soprattutto all'unicità dell'alba che sostituirà il buio della notte. Si intitola Nessun dorma l'appuntamento che a Trani dalle 4.15 domattina regalerà stupore. Perché lo spettacolo, ospitato sul molo San Nicola - Faro verde, saprà meravigliare grazie all'attore Vito Lopriore e al duo Alborada composto dai pianisti Alfonso Soldano e Giuseppe Greco. I musicisti si esibiranno su due pianoforti gran coda da teatro ma sono già protagonisti di un video diventato virale che li riprende mentre arrivano a Trani via mare. Prima dell'inizio dell'esperienza musicale, potranno essere degustate le delizie dell'Officina del Gusto. Il concerto all'alba, realizzato con il sostegno della Città di Trani, è co-prodotto dalla fondazione Aldo Ciccolini Ets e da Palazzo delle Arti Beltrani e gode dei patrocini della Regione Puglia, Polo arti cultura turismo della Regione e della Provincia di Barletta Andria Trani. I biglietti possono essere acquistati in tutti i punti vendita e sul sito Viva Ticket o al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani.





