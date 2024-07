In mostra a Bari le sculture del Novecento

Potranno essere ammirate fino al prossimo 13 settembre nelle stanze della Cittadella della cultura di Bari, le sei opere scultoree protagoniste della mostra 'Monumenta. Arte in cantiere' voluta dal segretariato regionale del ministero della Cultura per la Puglia, diretto da Maria Piccarreta e resa possibile grazie al sostegno di Confindustria Bari-Bat, Camera di Commercio di Bari e Ance Bari-Bat, Foggia e Lecce. Le sculture, provenienti da collezioni pubbliche e fondazioni, sono Sei personaggi n. 2 di Luciano Minguzzi, Colloquio col figlio di Giò Pomodoro, Il Giovane cavaliere della pace di Venanzo Crocetti, Donna di Costantino Nivola, Senza titolo (Ellisse verticale) di Mauro Staccioli e Senza titolo di Jannis Kounellis. "Il connubio tra arte contemporanea, urbanistica, antico e restauro è la traccia su cui si è sviluppata l'idea della mostra", ha spiegato Roberto Begnini, direttore scientifico della mostra a margine della inaugurazione. "È un'occasione unica aver riunito alla Cittadella della cultura alcuni tra i più grandi scultori italiani del Novecento, per poi inserirli a settembre in splendide scenografie create dai monumenti della Puglia", ha aggiunto. Le opere infatti, a partire dal 20 settembre saranno dislocate in alcuni comuni pugliesi. Nello specifico la scultura di Minguzzi sarà trasferita in piazza dell'Odegitria a Bari, quella di Pomodoro sarà collocata davanti al teatro Margherita, l'opera di Crocetti arriverà a Canosa di Puglia (Bat), quella di Nivola raggiungerà Galatone (Lecce) mentre la scultura di Staccioli sarà in mostra a Sant'Agata di Puglia (Foggia). "Nel contesto di questa mostra diffusa sul territorio della Puglia, si vogliono indicare non solo le opere architettoniche oggetto di restauro del segretariato regionale del ministero della Cultura di Puglia insieme con le Soprintendenze di Bari, Lecce e Foggia, ma anche le sculture di grande pregio storico artistico messe in dialogo con queste opere", ha concluso Piccarreta.





