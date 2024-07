A Bisceglie si aspetta l'alba in musica

Una notte da vivere solo per aspettare l'alba. Note musicali che si rincorreranno intrecciandosi alle protagoniste di fiabe, favole e alla bellezza di Bisceglie, che il prossimo 10 agosto ospiterà Il Sol dell'Alba, il concerto orchestrale che taglia il suo sesto traguardo. Rossini e Čajkovskij sono solo alcuni dei compositori che l'Orchestra filarmonica pugliese, diretta dal maestro Piotr Jaworski, eseguirà seguendone gli spartiti nel teatro Mediterraneo che guarda il mare. Gli spettatori potranno immergersi nella bellezza della musica ma anche solleticare il palato perché al termine del concerto tutti i maestri pasticceri della città prepareranno i sospiri che saranno offerti con il caffè. L'edizione 2024 di Il Sol dell'Alba sarà caratterizzata anche dalla solidarietà: l'incasso sarà devoluto alla onlus Nove Caring Humans che sostiene progetti di impresa femminile in Afghanistan. Il concerto è "un evento esperienziale di altissimo livello assolutamente coerente con la programmazione strategica della Puglia", ha detto Aldo Patruno, direttore del dipartimento Turismo e cultura della Regione Puglia nel corso della presentazione della manifestazione oggi a Bari. "È un'iniziativa in cui abbiamo sempre creduto e che non si è fermata negli anni neanche con la pandemia", ha ricordato il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano promotore, insieme a Confindustria Puglia, di un protocollo d'intesa a tutela del concerto come patrimonio immateriale del Comune.



