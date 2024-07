Siae, concerti e calcio gli eventi di maggior successo in Puglia

Concerti e calcio sono gli appuntamenti con più seguito in Puglia. È quanto emerge dal Rapporto Siae 2023, nel quale sono riportati sia i dati relativi agli eventi locali che a quelli nazionali.

Musica pop, rock e leggera fanno incassare oltre 31 milioni di euro da 1,34 milioni di biglietti staccati. Un introito medio per concerto di circa 14mila euro, con una spesa di 23 a persona (14,60 in meno rispetto al costo medio nazionale). Gli spettacoli di Tiziano Ferro e Pinguini Tattici Nucleari allo stadio San Nicola di Bari sono rispettivamente in quarta e quinta posizione nella top 5 degli eventi con più spettatori: ne hanno raccolti 42.119 e 40.546.

Sui primi tre gradini del podio, invece, solo calcio. Prima la finale di ritorno dei playoff Bari-Cagliari dell'11 giugno (58.203 spettatori), poi il match Italia-Malta del 14 ottobre (56.250), dunque la semifinale dei playoff contro il Südtirol del 2 giugno (51.629). In totale, il calcio si piazza in seconda posizione per spesa, con 22,2 milioni di euro su 1,7 milioni di tifosi. Il costo medio per partita è di 13 euro, più di 8 in meno rispetto alla media nazionale (21,30).

Spezzati 945mila biglietti per un totale di 13,2 milioni di euro per entrare in discoteca, mentre per le opere di prosa guadagni da 12,6 milioni su 770mila ingressi. Chiude la classifica dei settori quello degli intrattenimenti musicali: 7,6 milioni di euro di introiti da quasi 590mila accessi.





