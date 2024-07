Muore 42enne mentre guida moto d'acqua, forse un malore

Un 42enne, Massimo Stefano Dragos, è morto - secondo una prima ricostruzione a causa di un malore - mentre guidava una moto d'acqua che aveva affittato in un lido di Salve, in provincia di Lecce.

Il corpo è stato recuperato al largo da una imbarcazione e portato sulla banchina del porticciolo a Torre Vado, marina di Morciano di Leuca, dove intervengono i carabinieri. Il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali. Sul corpo, da una prima ispezione, non sono state rilevate ferite. L'uomo lavorava ed era residente a Salve, marina di Pescoluse.



