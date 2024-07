Si tuffa per soccorrere nipotina, annega una 57enne a Vieste

Una donna di 57 anni è annegata nel pomeriggio a Vieste, nel Foggiano. A quanto si apprende, si sarebbe tuffata in mare nel tentativo di soccorrere la nipotina in difficoltà mentre faceva il bagno. La bimba è stata trasportata elicottero all'ospedale di Foggia.

Il corpo della donna è stato recuperato al largo da un gommone e portato al porto di Vieste. Vani i tentativi del personale del 118 di rianimarla.

La vittima, titolare di una cartoleria a Vieste, si chiamava Savina Disanti. La nipotina ha tre anni e mezzo e sta bene. È cosciente e vigile e sarà ricoverata nel reparto di pediatria dell’ospedale di Foggia per accertamenti. "Siamo molto addolorati - sottolinea il sindaco Giuseppe Nobiletti - La donna era molto conosciuta nella nostra comunità. È un dolore enorme".



