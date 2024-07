A Corato GustoJazz celebra Lucio Dalla

Una serata speciale fatta di musica e personalità. Un appuntamento che celebra l'estro creativo e poetico di Lucio Dalla declinandolo secondo le regole del jazz.

Sarà Peppe Servillo a presentare il prossimo 24 luglio a Corato (Bari), 'L'Anno che verrà. Canzoni di Lucio Dalla' accompagnato da due grandi jazzisti argentini di fama internazionale: Javier Girotto e Natalio Mangalavite. La serata conclude l'edizione 2024 di GustoJazz, la rassegna organizzata dall'associazione culturale Art Promotion e pensata per sottolineare il connubio tra la musica jazz, l'enogastronomia e la promozione del territorio. Il concerto, a ingresso gratuito e con inizio alle 21:30, è cofinanziato da fondi europei, nazionali e regionali grazie al Poc Puglia 2014-2020. Lo spettacolo "mette insieme tre personalità artistiche provenienti da culture musicali diverse, con un progetto dedicato a Dalla che ha sempre intercettato il comune sentire traducendolo in forma poetica e popolare", spiegano gli organizzatori ricordando che ci sarà spazio anche per gli 'Aperitivi in Jazz', attività enogastronomiche collaterali che precedono il concerto a partire dalle ore 20.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA