Si sente male mentre è in mare a Taranto, muore 82enne

Un 82enne è morto mentre si trovava in spiaggia a Taranto, in località Lama: l'uomo ha avuto un malore mentre era in acqua per cercare un po' di sollievo dal caldo. E' stato rianimato a lungo dal personale del 118 ma non c'è stato niente da fare. Sale così a quattro il numero delle persone morte sulle spiagge della Puglia in 24 ore. Ieri i decessi di due 70enni a Bari e a Porto Cesareo (Lecce); oggi la morte di un 70enne a Giovinazzo (Bari) e dell'82enne a Taranto.





