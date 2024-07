Una mitraglietta tra gli addobbi di Natale, 2 arresti a Taranto

In un appartamento in cui veniva esercitava abusivamente l'attività di barbiere nascondevano una pistola mitragliatrice di fabbricazione israeliana calibro 7,65 in un baule colmo di addobbi di Natale e alcune dosi di cocaina all'interno di un borsello. Per concorso nei reati di detenzione abusiva di arma e munizioni da guerra, ricettazione e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Taranto hanno arrestato un 38enne e un 42enne. Quest'ultimo era già noto alle forze dell'ordine.

Insospettiti dalla possibilità che all'interno dell'immobile fosse stato creato un locale adibito a barbiere senza le previste autorizzazioni, i militari si sono introdotti nell'abitazione trovando l'uomo di 38 anni intento a sistemare gli 'arnesi del mestiere'. Nel suo borsello sono stati trovati anche 15 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi.

All'arrivo del 42enne proprietario di casa, i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione, rinvenendo in un baule, tra gli addobbi natalizi, la pistola mitragliatrice completa di due caricatori pronti all'uso e con il munizionamento inserito.





