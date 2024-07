Perde il controllo della moto, muore 40enne a Bari

Un motociclista di 40 anni è morto a Bari in un incidente stradale avvenuto alle 3 del mattino sulla statale 16 bis, nel tratto compreso tra gli svincoli per la statale 100/Taranto e Carrassi-Carbonara. La vittima viaggiava in sella a una moto di cui, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo. Non sarebbero coinvolti altri mezzi nell'incidente.

Il motociclista è morto sul colpo e il personale sanitario del 118 ha potuto solo constatarne il decesso. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bari e il personale Anas.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA