Assegnati alla questura di Andria 70 nuovi poliziotti

"È una promessa mantenuta per un territorio affamato di sicurezza". Lo ha detto il questore di Barletta-Andria-Trani, Alfredo Fabbrocini, annunciando l'assegnazione alla questura di una settantina di agenti che saranno distribuiti in vari uffici e commissariati. Questa mattina si è svolta ad Andria la cerimonia di benvenuto.

"Molti di loro sono originari della Puglia e sono tornati a casa - ha proseguito - altri arrivano qui per la prima volta e si impegneranno nella tutela delle nostre comunità che da oggi diventano anche la loro casa". L'arrivo dei poliziotti è "una apertura di credito da parte del ministero dell'Interno e della Polizia e noi dovremo fare il nostro meglio per impiegare questi giovani agenti che faranno bene a questa provincia che ne ha bisogno", ha aggiunto Fabbrocini evidenziando che i "quasi 70 poliziotti per la Bat sono segnale importante e di rispetto. Un numero così alto di agenti è stato assegnato solo a Roma o a Napoli".

Tra i nuovi arrivati ci sono figli di poliziotti con fratelli che indossano la stessa divisa oppure coppie che hanno scelto il nord Barese per affrontare la vita insieme. "Dobbiamo ambire ad avere sempre coraggio - ha detto il questore ai nuovi agenti durante la cerimonia - ma non vi sto chiedendo di non avere paura ma di superarla. E per farlo dovete voler essere parte di un solo corpo perché sommando il coraggio delle donne e degli uomini che lottano al nostro fianco, ce la faremo".



