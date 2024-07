Protesta contro chiusura galleria Passo del lupo nel Foggiano

"La chiusura a singhiozzo della galleria passo del lupo è una questione di vitale importanza per la Puglia, il Molise e la Campania ma anche per i comuni che sorgono in quel territorio che è attraversato da una via di comunicazione nevralgica. Per questo motivo questa mattina si è tenuta una conferenza stampa a ridosso della galleria dove, con un gruppo di cittadini provenienti da Lucera, San Marco la Catola e Volturino per la Puglia, Gambatesa per il Molise, San Bartolomeo in Galdo per la Campania, e altri centri pugliesi e molisani, si è formato il Comitato spontaneo Galleria Passo del Lupo che ha esposto i propri intenti". Così il consigliere regionale Antonio Tutolo che ha partecipato questa mattina al sit in di un gruppo di cittadini che si è svolto davanti alla galleria nuovamente chiusa per lavori.

Passo del Lupo è una delle gallerie strategicamente più importanti di tutto il Sud Italia poiché è situata sulla Statale 17 e collega la Capitanata a Roma servendo di fatto ben tre Regioni. Dal 2018 la galleria ha subito continue chiusure e riaperture per lavori di manutenzione e messa in sicurezza, causando notevoli disagi agli automobilisti, autotrasportatori e lavoratori pendolari di Puglia, Molise e Campania.

Ad oggi, dopo sei anni dalla prima chiusura, gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti a intermittenza su soli 500 metri dei 1.373 totali. "Non possiamo aspettare un altro decennio per il completamento dei lavori utilizzando i fondi della manutenzione ordinaria - continua Tutolo - oltre ai disagi causati alla viabilità e allo spostamento delle persone, queste chiusure a intermittenza causano un danno economico al territorio. Se non otterremo risposte, organizzeremo un accampamento qui e inviteremo tutti i cittadini che risentono di questo problema a unirsi a noi".



