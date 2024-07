Sindaci del Gargano firmano patto sicurezza, 'giorno storico'

"Un appuntamento storico quello che celebriamo sul Gargano. Tutti i sindaci del Gargano accompagnati dal prefetto e dalla squadra Stato per un nuovo racconto, una nuova narrativa per questo Gargano che vuole nuovamente emanciparsi da quello che per troppo tempo ne ha affannato la crescita". Lo ha detto il sindaco di Mattinata (Foggiano) Michele Bisceglia stamani a margine della sigla del patto per la sicurezza che coinvolge i comuni garganici. "Oggi con Avviso pubblico - ha aggiunto il primo cittadino - abbiamo sancito un impegno che già molte municipalità del Gargano avevano preso singolarmente e la compresenza di avviso pubblico nazionale rafforza immagine e contenuto che è autentico e sentito".

"È un'occasione per rinnovare impegno di esercitare prevenzione e contrasto contro ogni forma criminale, sostenere e accompagnare anche le azioni dell'amministrazione comunale perché è necessaria l'interazione con il territorio ": così il prefetto di Foggia Maurizio Valiante, presente con i vertici provinciali delle forze dell'ordine, il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese e i vertici di Avviso pubblico.

"La responsabilità - ha sottolineato padre Franco Moscone, arcivescovo della diocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo - deve essere sempre condivisa e partecipata. È di tutti. È del popolo intero che abita questo territorio. Per dimostrare questa partecipazione totale servono momenti come questo. Dove le istituzioni si ritrovano e alleano per la medesima finalità ovvero dare legalità, giustizia e futuro al Gargano".



