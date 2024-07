Intesa Amazon-Regione Puglia per sostegno Pmi locali

Accordo tra il colosso Amazon e la Regione Puglia per sostenere le piccole e medie imprese del territorio, attraverso attività di promozione e formazione digitale. L'intesa siglata oggi ha l'obiettivo di sostenere la digitalizzazione e l'internazionalizzazione delle Pmi pugliesi, la promozione delle loro eccellenze e l'organizzazione di attività formative rivolte a imprenditrici e imprenditori locali. Su Amazon.it è già disponibile una sezione regionale dedicata alle eccellenze della Puglia all'interno della vetrina Made in Italy e sono già oltre 150 le Pmi pugliesi che ne fanno parte. Degli oltre 15.000 prodotti d'eccellenza del territorio presenti nell'apposita sezione regionale, circa il 50% appartiene alla categoria Home ed oltre il 10% rientra nella categoria Fashion.

"L'impegno da parte della Regione Puglia sui temi dell'innovazione e dell'internazionalizzazione delle nostre micro, piccole e medie imprese - ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci - si arricchisce di un nuovo strumento, rappresentato da questo protocollo di intesa che oggi sigliamo con Amazon. Rendere le imprese competitive sui mercati nazionali e internazionali significa anche offrire loro nuove opportunità che possono arrivare dall'eCommerce, con una adeguata formazione, non per portare chi già ci conosce ed è nostro cliente online, ma per raggiungere nuove fette di mercato. Sbarcare su una piattaforma così conosciuta e promuovere il Made in Puglia è una buona occasione". "Lo scorso maggio abbiamo assunto l'impegno di aiutare le aziende italiane che utilizzano il nostro negozio online a raggiungere 4 miliardi di euro di vendite all'estero entro il 2025. L'intesa che presentiamo oggi è l'esempio virtuoso di come pubblico e privato possano collaborare sinergicamente per raggiungere questo obiettivo a beneficio del Paese", ha commentato Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon in Italia e Spagna. Secondo il report 2023 sull'Impatto delle Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane che vendono su Amazon, la Puglia rientra tra le 10 regioni italiane che hanno registrato il maggiore successo su Amazon.it nel 2022, con oltre 1.700 PMI pugliesi che nel 2022 hanno scelto di utilizzare il negozio online.



