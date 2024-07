A sindaca di Lecce la maglia numero 1 della squadra di calcio

Questa mattina, a Palazzo Carafa, il presidente dell'Unione sportiva Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha consegnato alla sindaca Adriana Poli Bortone la maglia numero 1 della squadra di calcio e l'abbonamento numero 1 per la prossima stagione del campionato di serie A.

"È stato un incontro costruttivo, collaborativo - ha detto Poli Bortone - come amministrazione comunale riteniamo che l'Unione sportiva Lecce faccia veramente tanto per la città, la fa conoscere, genera economia potenziando il turismo sportivo che vorremmo coniugare anche con un turismo culturale in modo tale da poter incrementare sempre di più le presenze nella nostra città. Mi fa piacere evidenziare che l'Unione sportiva Lecce è particolarmente impegnata, anche finanziarimanete, non solo per il successo della squadra di calcio ma per fare in modo che tutto quanto il mondo dello sport cresca nella maniera migliore. Ecco perchè ritenamo che si debba rivedere la convenzione tra il Comune e l'Us Lecce, per fare in modo che ci siano maggiori certezze di carattere temporale ed anche una maggiore attenzione nei riguardi di tutti quanti i servizi che sono a carico della società sportiva e che invece sarebbero di competenza dell'amministrazione".

"È stato un bellissimo incontro - ha aggiunto il presidente Sticchi Damiani - siamo riusciti ad intenderci immediatamente. Il sindaco ha ben chiaro il ruolo sociale che l'Unione sportiva Lecce svolge anche per la promozione del territorio. Noi chiediamo di poter viaggiare per mano con l'amministrazione in totale sintonia, cercando di fare le cose giuste per il territorio".



