Sorpresi a rubare in un appartamento a Bari, due arresti

Sono stati sorpresi mentre frugavano in un appartamento in via Crisanzio a Bari, in piena notte, e per questo un 62enne e 32enne sono stati arrestati dai carabinieri con le accuse di furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono stati avvisati da alcuni cittadini che hanno visto i due ladri arrampicarsi su una tubatura del gas e forzare una serranda per entrare in un appartamento al secondo piano.

Uno dei due, dopo essersi accorto dell'arrivo dei militari, ha tentato di scappare ma è stato subito bloccato. L'uomo è stato trovato in possesso di un passamontagna e una ricetrasmittente. Il suo complice, invece, è rimasto nell'abitazione rifiutandosi di scendere. Solo grazie all'aiuto dei vigili del fuoco, intervenuti con un'autoscala, è stato possibile avvicinarlo e convincerlo a consegnarsi ai carabinieri.

I due sono finiti ai domiciliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA