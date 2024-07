Puglia Evo 2024, a Ostuni si celebra la cultura dell'olio

Valorizzare la cultura dell'olio extravergine d'oliva regionale e premiare alcune eccellenze della Puglia è il duplice obiettivo di Puglia Evo 2024, l'evento che si terrà domani a Masseria Montalbano ad Ostuni a partire dalle 18.30. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione italiana sommelier (Ais) in collaborazione con l'assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia.

L'Ais Puglia punta dare risalto e visibilità a questo "pregiato prodotto, attraverso percorsi di valorizzazione che replicano il successo ottenuto nel settore vinicolo pugliese".

Si parte alle 18.30 con il convegno 'L'olio extravergine pugliese nell'evoluzione della cucina mediterranea', durante il quale esperti del settore discuteranno l'importanza dell'olio evo dalla terra alla tavola.

Tra i relatori anche Donato Pentassuglia, assessore regionale all'Agricoltura; Maria Lisa Clodoveo, docente associato di Scienze e Tecnologie Alimentari dell'università di Bari; Luigi Caricato, scrittore e giornalista, ideatore del progetto culturale 'Olio Officina'; Giuseppe Baldassarre, consigliere nazionale Ais, relatore e presidente della sottocommissione Olio Evo Ais Italia.

Alle 19.30 saranno premiati i migliori Oli Evo di Puglia 2024, con riconoscimenti per i migliori oli nelle categorie 'Fruttato Intenso', 'Fruttato Medio' e 'Fruttato Leggero'. La selezione è stata realizzata da una commissione di sommelier Ais èrofessionisti esperti in analisi sensoriale, confermando "l'impegno della Puglia nel promuovere la qualità del suo olio".

Dalle 20.30 il "tour sensoriale" con degustazioni di piatti preparati dallo chef executive di Masseria Montalbano, Giovanni Curri. Una selezione di vini bianchi, rosati, rossi e bollicine completerà l'esperienza gastronomica, esaltando "il binomio inscindibile di vino e olio della Puglia".



