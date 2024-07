Case vacanza, scoperta evasione da oltre 150mila euro a Taranto

La Guardia di Finanza di Taranto ha segnalato i titolari di alcuni B&B e di case vacanza di Martina Franca, Manduria, Maruggio, Mottola, Palagiano, Laterza e Ginosa che, secondo quanto emerso dalle verifiche, hanno omesso di dichiarare al Fisco redditi per circa 155mila euro relativi alla locazione turistica degli immobili.

E' stata riscontrata in alcuni casi la violazione dell'obbligo di comunicazione alle Autorità di polizia delle generalità delle persone alloggiate. I titolari delle strutture ricettive interessati dalle attività ispettive sono stati individuati dalle Fiamme Gialle sulla base delle informazioni raccolte e dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo. Sono così emerse irregolarità dall'esame della documentazione acquisita e dalle risultanze scaturite dalle indagini bancarie.



