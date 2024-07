Tutto pronto per la XXIII edizione del Libro possibile

Più di 300 ospiti, due città coinvolte e il sapere come protagonista. È quanto offre l'edizione 2024 di Il libro possibile, il festival in programma il 10, 11, 12, 13 luglio prossimi a Polignano a Mare (Bari) e i successivi 23, 24, 25, 26 e 27 luglio a Vieste (Foggia). Il tema della manifestazione, che sarà aperta il 10 luglio dal presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi, è Where is the love? Anche quest'anno, è previsto Il libro possibile special, la serata in lingua inglese dedicata soprattutto agli ospiti stranieri. Il 23 luglio a Vieste protagonista sarà Taghi Rahmani, giornalista, attivista e marito della premio Nobel per la Pace 2023, Narges Mohammadi, attualmente detenuta a Teheran. "La narrazione del mondo che stiamo vivendo sarà al centro degli incontri in programma per approfondire i fatti attraverso le lenti del sapere e della letteratura.", commenta Rosella Santoro, direttrice artistica di Il libro possibile che è sostenuto da Pirelli. "Da sempre la nostra azienda affianca alla dimensione industriale quella sociale e culturale nei territori in cui opera, come oggi avviene in Puglia dove il Pirelli Digital Solutions Center di Bari vede tanti giovani impegnati nei nostri progetti digitali più avanzati" , spiega il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera. Nell'ottica di valorizzare le realtà virtuose del territorio pugliese, Il libro possibile dedica una pagina speciale al policlinico Riuniti di Foggia, con l'istituzione di un percorso diagnostico-terapeutico per la disforia di genere.



