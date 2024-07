Asl Bari 'nel 2023 aumentano ricoveri +8% e esami +7,8%'

Conti in equilibrio e bilancio d'esercizio certificato. La Asl Bari per il 2023 conferma una crescita dell'1,7 per cento. Il valore della produzione, infatti, al 31 dicembre 2023 supera i 2,6 miliardi di euro, con alcune voci significative tra cui i 553 milioni utilizzati per l'acquisto di beni (+8%), più di 1,3 miliardi per servizi sanitari (+2,3%) e 518 milioni spesi per il personale (+2,6%).

I "numeri" della Asl Bari confermano il suo peso specifico tra le 110 aziende sanitarie italiane, essendo settima per popolazione servita e tra le prime per valore della produzione.

Nell'assistenza ospedaliera, in particolare, il 2023 ha fatto segnare un incremento rilevante dei ricoveri, che risultano complessivamente in crescita per oltre l'8% nel numero (47.423) e per quasi il 10% nel valore (163.769.138,20), con il contestuale aumento dei ricoveri con complessità più elevata e un picco del +25,4% nel numero dei ricoveri in Day Hospital (1.886). In crescita anche le prestazioni ambulatoriali ospedaliere per esterni: oltre 5,7 milioni nel 2023 (+ 7,8% rispetto al 2022), con una significativa performance per Patologia clinica (+8,4%) e Day service (39.204, +15,7%).





