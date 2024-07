Auto colpita da petardi nel Barese, Daspo Willy per tre minori

Tre minorenni, ritenuti tra i responsabili dei disordini avvenuti nella notte dello scorso capodanno a Molfetta (Bari), quando, in piazza Vittorio Emanuele, un gruppo di ragazzi ribaltò un'auto sistemando nel vano motore alcuni petardi, sono stati raggiunti da 'Daspo Willy' emessi dal Questore di Bari. A loro, per due anni, sarà impedito l'accesso in bar, pub e locali presenti nel Comune del nord Barese, e i tre non potranno avvicinarsi agli stessi nella fascia oraria che va dalle 21 alle 4 del mattino. I tre minori erano stati già identificati e indagati.

Quella notte, un'auto fu capovolta e colpita con numerosi petardi, tanto che la stessa macchina finì per prendere fuoco.

Le indagini sui disordini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Trani, portarono all'identificazione di dieci giovani (maggiorenni e minorenni) accusati di pubblica intimidazione con uso di ordigni e materiale esplodente, un reato introdotto dal 'decreto Caivano'.

Cinque giovani di età compresa tra i 22 e i 26 anni furono arrestati dai carabinieri il 16 gennaio scorso. Secondo quanto accertato dalle indagini, "approfittando dei festeggiamenti" avrebbero seminato "il panico tra le vie cittadine, capovolgendo e vandalizzando anche un'autovettura in sosta, colpita dal lancio di numerosi petardi ed ordigni artigianali nel tentativo di incendiarla".

Azioni riprese con i telefonini e diventate virali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA