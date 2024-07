Tosca, Morgan, Civello e Bastianich al Taranto jazz festival

Toccherà anche la canzone d'autore, il blues e il country la quinta edizione del Taranto jazz festival, in scena dal 18 al 21 luglio nell'arena della Villa Peripato. Chiara Civello, Tosca, Morgan e Joe Bastianich i protagonisti di una delle rassegne di riferimento dell'estate musicale tarantina. Si parte giovedì 18 luglio con Chiara Civello, polistrumentista romana in tour a dieci anni esatti dall'uscita di Canzoni (Sony Music), tributo in chiave jazz da Sergio Endrigo a Umberto Bindi, da Pino Donaggio a Paolo Conte, Vinicio Capossela e Vasco Rossi. Venerdì 19 luglio torna, dopo la prima edizione del festival, questa volta in sestetto, Tosca, con La Bella Estate. È questo il nome del tour che celebra la sua trentennale carriera. Sabato 20 Luglio al Taranto jazz festival arriva Marco Castoldi, in arte Morgan, in concerto da solo al pianoforte, che omaggerà i grandi cantautori italiani, oltre a tanta musica classica e ai brani di sua composizione come la sua ultima j'accuse Rutti. In chiusura, domenica 21 luglio, Joe Bastianich, conosciuto per la trasmissione Masterchef ma allo stesso tempo eclettico musicista che ha dato vita insieme alla band napoletana La Terza Classe, ad un progetto che spazia tra rock, blues, soul e folk americana.



