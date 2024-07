Codacons, 'Riondino utilizzi energie per vittime dell'ex Ilva'

"Michele Riondino, anziché criticare chi si attiva per sostenere la battaglia sull'Ilva di Taranto, farebbe meglio ad usare le sue energie in favore di cittadini e vittime dell'acciaieria". Lo afferma il Codacons, che nel processo sull'inquinamento ambientale di Taranto rappresenta diverse parti civili, rispondendo alle critiche rivolte in un'intervista dall'attore e regista alla decisione di Fedez di suggellare la 'pace' con il Codacons cercando di accendere un riflettore rispetto all'emergenza sanitaria e ambientale a Taranto ed effettuare una donazione per l'oncoematologia pediatrica.

"Riondino - afferma il Codacons - sembra meravigliarsi che personaggi pubblici di rilievo come Fedez decidano di abbracciare vicende come quella sull'ex Ilva, ma noi la pensiamo diversamente: chiunque voglia dare il proprio contributo alla causa, e scendere in campo a favore dell'ambiente e del diritto alla salute, è il benvenuto. Una inclusione che deve avvenire senza invidie e ripicche legate ad antipatie personali, e lasciando da parte il proprio ego di artista, come quello mostrato da Riondino con le sue ultime dichiarazioni".

L'associazione invita infine "il regista, che per la città di Taranto ha già fatto tanto, a non sprecare le sue energie in critiche inutili e di cattivo gusto, ma a dirottarle verso una battaglia comune che deve vedere tutti uniti e sullo stesso piano".



